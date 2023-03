Carburante a 2,8 euro: quanto ci costerà il pieno grazie alla Ue

28 marzo 2023 a

Il via libera dell'Unione europea allo stop alla immatricolazione di nuove auto con motori diesel e benzina dal 2035 potrebbe costare caro agli automobilisti. Non solo coloro che al momento di cambiare vettura dovranno necessariamente optare per modelli più moderni, ma soprattutto al momento di fare il pieno. L'Italia ha scelto di astenersi perché il Consiglio Energia ha anche "aperto" alla possibilità di immatricolare non solo motori elettrici, ma anche quelli endotermici. Vale a dire, alimentati con i bio-carburanti, come chiesto da tempo dal governo di Giorgia Meloni. Non a caso, il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin ha espresso la sua soddisfazione per "il cambiamento di direzione da parte della Commissione" e per aver tenuta aperta la possibilità di valutare "la neutralità tecnologica che potrà essere dimostrata anche in merito ai biocarburanti in una valutazione prima del 2026, ossia di poter approfondire già nei prossimi mesi". "Siamo produttori di biocarburanti - ha sottolineato ancora il ministro - e abbiamo ottenuto il fatto che prima della verifica intermedia Ue del 2026 si possa aprire una discussione per provare che i biocarburanti sono neutrali dal punto di vista delle emissioni di Co2".

Ma cosa accadrà nel frattempo? Secondo il Corriere della Sera, i carburanti sintetici (i cosiddetti e-fuel su cui tanto spinge la Germania) costeranno almeno 2,80 euro al litro, un prezzo che potrebbe scendere a 1,99 se "allungati" con carburante tradizionale. Per questo la partita italiana sui biocarburanti potrebbe risultare decisiva.

I biofuel, come sottolinea il Corsera, derivano dalla trasformazione di sostanze organiche vegetali o animali (zucchero di canna, olio di palma, mais, soia, grano), a differenza degli e-fuel nati da una combinazione chimica di idrogeno e anidride carbonica. Entrambi i tipi di carburante non hanno bisogno delle colonnine di ricarica fondamentali per i motori elettrici, ma il rifornimento avverrà nelle normali pompe di benzina.