Borsa, boom di piazza Affari, FdI: "Profeti di sventura muti"

Il boom di Piazza affari fa godere il governo Meloni che mette a tacere con i fatti e i numeri i gufi di sinistra. "L’andamento dell’indice Ftse Mib alla Borsa di Milano è un altro duro colpo che incassano i sinistri detrattori del governo Meloni. Il fatto di vedere una Borsa vivace dovrebbe, invece, essere per tutti - opposizioni comprese - motivo di soddisfazione, atteso che è prossima a raggiungere i livelli più alti dal 2008", tuona Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera in una nota.

"Una performance brillante cui concorre la stabilità del governo Meloni e le azioni poste in essere per dare fiducia agli investitori in un quadro economico globale europeo di evidente incertezza", prosegue.

E ancora: "Dopo gli ottimi dati di ieri, che vedono l’occupazione in crescita e l’inflazione ai minimi storici, l’indice della Borsa di Milano, con il suo progressivo andamento positivo, chiude definitivamente la bocca ai tanti profeti di sventura che lo scorso anno, di questi tempi, preconizzavano scenari catastrofici con il centrodestra alla guida della Nazione. Oggi, ancora una volta, vengono puntualmente smentiti", conclude il fratello d'Italia.

Al coro si aggiunge Marco Osnato, deputato di FdI, presidente della Commissione Finanze e responsabile economico del partito: "I numeri ci dicono che oggi il mercato azionario italiano è più vivo e attraente che mai. L’indice Ftse Mib ormai sfiora i 30mila punti: un valore che non si vedeva dal giugno 2008, prima che scoppiasse la crisi finanziaria globale. Dopo le gravi restrizioni economiche imposte da Pd e Cinque Stelle nel periodo Covid, e nonostante la difficile situazione internazionale, la nostra Borsa macina risultati eccezionali. Di chi sia il merito è presto detto: grazie alla stabilità, la coerenza, la lungimiranza del governo Meloni".