Pensioni, occhio al 15 settembre: chi rischia di perdere tutto in due settimane

Ignazio Stagno 26 agosto 2024 a

a

a

Attenzione alla scadenza del 15 settembre. Entro quella data infatti va presentato il modello Red, in caso contrario si procederà con la revoca dell’assegno. Ma cos’è il Red? Si tratta di un documento che va consegnato dai pensionati titolari di prestazioni collegate al reddito. Infatti tutti i beneficiari hanno l'obbligo di dichiarare all'Inps i propri redditi e, come previsto dalla normativa, anche del coniuge e dei componenti del nucleo rilevanti per la prestazione. Nel dettaglio l’obbligo è rivolto a chi percepisce pensioni integrate al minimo o che ha trattamenti previdenziali collegati ai redditi.

Ma deve presentare la documentazione anche chi è titolare di un assegno sociale, della pensione sociale o dell’assegno sociale sostitutivo. Questi pensionati devono compilare il modello ACCAS/PS (la specifiche sul sito dell'Inps) in caso di eventuali periodi di soggiorno fuori dal territorio italiano e lo stato di permanenza. Inoltre la documentazione va anche fornita da chi riceve delle prestazioni pensionistiche legate all’invalidità.

Questi destinatari del trattamento Inps devono presentare il modello AC che si trova sul sito dell’Istituto. Per rinfrescare la memoria ai più distratti, l’Inps ha già inviato una comunicazione in cui l’istituto comunica che per evitare la sospensione della prestazione pensionistica nei mesi di agosto e settembre, viene applicata una trattenuta del 10% sull’importo pensionistico lordo in pagamento. Questo tipo di “avvertimento” riguarda chi avrebbe dovuto presentare il Red entro giugno o luglio. Ed è per questo motivo che entro il 15 settembre i pensionati dovranno presentare domanda di ricostituzione reddituale evitando così la revoca definitiva della prestazione in pagamento. Per scongiurare la revoca definitiva della pensione occorre dunque mettersi in contatto con l'Inps, attraverso i vari canali telematici, oppure rivolgersi a un Caf. Dunque fate molta attenzione a questa scadenza, potreste avere un'amara sorpresa...