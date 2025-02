Salvati, il tesoriere Pd arrestato? Ecco le prime pagine di "Repubblica" e "Stampa": che imbarazzo

04 febbraio 2025 a

Ieri, lunedì 3 febbraio, il tesoriere della Regione Campania del Pd Nicola Salvati è stato arrestato per associazione a delinquere nell’ambito di un’inchiesta che prevedeva il pagamento di mazzette per fare entrare immigrati in Italia, senza che ne avessero titolo. Una bruttissima vicenda, sulla quale sono intervenuti sia il presidente del Consiglio Giorgia Meloni sia il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. Salvati, tra l'altro, è stato sospeso anche dal suo partito.

Sulle prime pagine dei giornali odierni di area progressista, però, la notizia sembrerebbe essersi dissolta. L'unico quotidiano nazionale a riportarla è il Corriere della Sera. Tutti gli altri, invece, sembra che non le abbiano dato la giusta importanza. A partire dai quotidiani del Gruppo Gedi: Stampa e Repubblica. Per trovarla nel giornale fondato da Eugenio Scalfari bisogna addirittura scorrere 12 pagine. Ma in prima i lettori possono gustarsi la solita intervista di Elly Schlein.

7mila euro per un finto contratto all'immigrato: tesoriere Pd arrestato, i dettagli dello scandalo

La notizia dell'arresto di Salvati è stata ignorata anche dal Domani di Carlo De Benedetti. Stesso discorso anche per Avvenire - il giornale dei vescovi -, che pure è in prima linea da tempo sul fronte dell’immigrazione e ha perso una buona occasione per non apparire come allineato alla sinistra parlamentare. Sul Manifesto, invece, l'operazione dei carabinieri sembra non essere mai avvenuta. Tra quelli di opposizione, si distingue dagli altri il Fatto Quotidiano, noto per la sua spiccata vena giustizialista.