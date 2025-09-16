Il flop di De Benedetti: lascia il suo "Domani" a una fondazione

Ha appeso il Domani al chiodo. L'ingegnere, tessera numero uno del Pd, col suo Domani – quotidiano rosso fuoco – agognava la spallata alle destre. Se l'è lussata. L'ha fondata in pandemia, per strada neanche il fantasma di Riccardo Magi e invece no, all'orizzonte lui già scorgeva le camicie nere. Sui balconi, all'ora del Campari, la parola d'ordine trasvolava e accendeva i cuori dalle Alpi all'Oceano Indiano. Altro che i pirla che si esibivano col piffero. Serviva un nuovo giornale per fermare i nuovi camerati. Sì, col piffero! Cinque anni dopo non solo i fascistacci hanno ripreso il potere – manca solo il sabato di ginnastica obbligatoria – ma Carlo De Benedetti abbandona il Domani. L'eschimese resta in redazione. Lui no. L'ingegnere voleva spingersi più a sinistra di Repubblica, ceduta dai figli a John Elkann, rubarle un certo numero di copie e guidare la Resistenza. Il progetto, che pur prosegue nelle pubblicazioni, s'è fermato in montagna: Domani non confronta nemmeno nel conteggio mensile delle copie effettuate da Audipress, in vero l'intero settore non gode di ottima salute ma il Domani è un paziente a sé.

De Benedetti spiega che il suo proposito, iniziata l'avventura, era quello da lasciare con i conti a posto, e però le perdite sfiorano il milione. Il commiato è stato affidato a Primaonline.it. «La mia idea da sempre era che, quando il giornale fosse stato in equilibrio economico, l'avrei passato a una fondazione. Oggi, cogliendo l'occasione del quinto compleanno, rispetto quella promessa. Avrei potuto cambiare opinione», sottolinea, «visto che il mondo è radicalmente mutato, ma sono rimasto fedele a quell'idea. Lo dissi nel 2020 e lo faccio oggi. È una decisione coerente e mi fa piacere di poterla prendere».