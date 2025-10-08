Manovra, vertice a Palazzo Chigi: il governo accelera, cosa filtra

Chiudere la manovra finanziaria entro metà ottobre, o comunque prima della scadenza fissata al 20 ottobre: il governo va avanti veloce, e il disegno di legge di bilancio dovrebbe arrivare sul tavolo del prossimo consiglio dei ministri insieme al Documento programmatico di bilancio (Dpb) da inviare a Bruxelles. E con esso potrebbe esserci anche il decreto fiscale.

Mercoledì pomeriggio per due ore e mezzo a Palazzo Chigi la premier Giorgia Meloni ne ha parlato con il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Diverse le questioni sul tavolo: c'è da definire se il taglio di due punti della seconda aliquota Irpef, dal 35% al 33%, per dare ossigeno al ceto medio, si limiterà allo scaglione 28mila-50mila euro, come ha lasciato intuire anche la premier, o se alla fine si estenderà fino a 60mila come chiede Forza Italia.

Capitolo rottamazione fortemente voluta dalla Lega: su 8 o 9 anni, con un versamento minimo di 50 euro per accelerare la sanatoria sulle piccole cifre. L'entità delle due misure, secondo fonti di maggioranza, dipenderebbe comunque dal contributo che arriverà dalle banche.

La prossima manovra dovrà favorire famiglie e natalità, quindi si lavora sulle detrazioni fiscali col quoziente familiare e a confermare il congedo parentale facoltativo all'80%. Per la sanità sono invece in arrivo "diversi miliardi in più", assicura il vicepremier Matteo Salvini.

Giorgetti intanto rivendica i risultati raggiunti. Nel Dpfp "alcuni dati sono migliori" del previsto e il deficit "scenderà stabilmente sotto il livello del 3% dal 2026, forse anche dal 2025, vedremo": rispetto ai livelli del 2022 (8,6%), spiega, "in 4 anni avremo ridotto il deficit di oltre 5 punti e mezzo". I conti in ordine danno benefici a tutti e la manovra continuerà il "percorso di consolidamento", assicura, ricordando di avere l'onere politico di "dire molti 'no'": "un peso ben maggiore del prestigio effimero di una copertina internazionale", puntualizza con una stoccata al presidente di Confindustria Orsini.

Dalle opposizioni invece arriva l'appello del leader M5s Giuseppe Conte a condividere con la maggioranza 4 "misure straordinarie" da inserire in manovra: "maxi taglio delle tasse", "aumento consistente dell'assegno unico per i figli", "risorse vere per la sanità" e "il ripristino di transizione 4.0 per le imprese".