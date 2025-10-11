Giorgia Meloni, Standard & Poor's conferma il rating dell'Italia: sinistra zittita

Anche Standard & Poor's applaude Giorgia Meloni e mantiene la fiducia nella tenuta dei conti pubblici italiani. Confermato quindi il giudizio sul nostro Paese a "BBB+" con outlook stabile. Viene segnalata perciò la capacità dell'Italia di mantenere una traiettoria di bilancio sostenibile. L’agenzia di rating era stata la prima a migliorare il voto sul Paese lo scorso aprile, seguita qualche settimana fa anche da Fitch. Nella tarda serata di ieri, venerdì 10 ottobre, la notizia è stata pubblicata sul sito ufficiale dell’agenzia, a borse chiuse. S&P aveva alzato il rating dell’Italia ad aprile, passando da “BBB” a “BBB+”, grazie – spiegava allora l’agenzia – alla "stabilità politica e alla continuità nelle politiche di bilancio".

Come spiega il Secolo d'Italia, secondo gli esperti la decisione riflette una fiducia prudente nella gestione del debito pubblico, che resta tra i più alti dell’Eurozona. Al tempo stesso, però, sono evidenti i segnali di tenuta del sistema produttivo e nella capacità del governo di contenere il deficit. E questo, in un certo senso, è l'ennesimo colpo di grazia per una sinistra che - invano - cerca in tutti i modi di dare una spallata al governo e di screditare all'estero Giorgia Meloni.