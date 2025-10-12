S&P, nuovi investimenti più facili con la promozione: cosa cambia per l'Italia

Nella notte tra venerdì e sabato l’agenzia Standard & Poor’s ha confermato, per l’Italia, il rating “BBB+” con prospettive stabili. Bene sì, ma questa volta l’agenzia a stelle e strisce non ha ritoccato al rialzo il nostro rating come era accaduto l’ultima volta. Ricordiamo, infatti, che lo scorso aprile era stata proprio S&P la prima agenzia a migliorare il voto del Belpaese passando da “BBB” a “BBB+”, cui era poi seguito - solo qualche settimana dopo- anche il positivo giudizio di Fitch. La conferma delle scorse ore di S&P consolida la fiducia nella capacità del Belpaese di mantenere una traiettoria di bilancio sostenibile.

Inoltre, sia mesi fa sia ora, a confermare il rating è stata anche la stabilità politica e soprattutto il miglioramento dei conti pubblici italiani che quest’anno, in base alle ultime stime del Dpfp, torneranno ad avere un deficit attorno al 3 per cento. Secondo alcuni analisti, la decisione di S&P riflette una fiducia prudente nella gestione del debito pubblico che resta tra i più alti nell’Eurozona, ma anche nei segnali di tenuta del sistmea produttivo e nella capacità del governo di contenere il più possibile il deficit. In più, un altro punto a favore dell’Italia è lo spread del Btp decennale rispetto al Bund rimasto stabile attorno agli 80 punti (o poco più), con un rendimento in calo, ma inferiore alla riduzione del tasso dei titoli tedeschi. È probabile che la conferma del rating deciso da Standard & Poor’s venga accolto positivamente dai mercati già lunedì mattina dal momento che, secondo l’agenzia, non prevede per il Paese rischi immediati nè sul piano della crescita nè sulla sostenibilità del debito e, anzi, dà fiducia all’Italia che continua a portare avanti un percorso di continuità che piace e che potrebbe raggiungere, da qui ai prossimi mesi, altri risultati positivi.