Tessera sanitaria, cambia tutto: come saranno stanati i furbi

Il Fisco ha dichiarato guerra alle detrazioni sanitarie gonfiate o inventate. Con il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29 ottobre, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 novembre, l’Agenzia delle Entrate ottiene un accesso diretto e immediato ai dati archiviati nel sistema Tessera Sanitaria. Questo significa che, durante i controlli formali sulle dichiarazioni dei redditi, i funzionari potranno consultare in tempo reale l’elenco completo delle spese mediche e veterinarie sostenute da ogni contribuente e dai suoi familiari a carico. La novità più importante, come riporta ilMessaggero, riguarda la trasmissione dei dati. Medici, farmacisti, cliniche pubbliche e private, laboratori di analisi, studi professionali: tutti sono ora obbligati a inviare al sistema Tessera Sanitaria, una sola volta l’anno, entro il 31 gennaio (nel 2026 la scadenza slitta al 2 febbraio, essendo il 31 una sabato), l’intero flusso delle spese sostenute dai cittadini nell’anno precedente.

Si abbandona così il vecchio meccanismo degli invii mensili, per allineare il calendario a quello della dichiarazione precompilata.Resta invariata la regola sulla detrazione Irpef: il 19% spetta solo sulla quota eccedente i 129,11 euro e unicamente per le spese effettivamente rimaste a carico del contribuente. Ma ora, con i dati sanitari digitalizzati e certificati, il Fisco ha in mano uno strumento potentissimo per verificare la veridicità di ogni voce.Durante un controllo formale, l’Agenzia potrà visualizzare nel dettaglio prestazioni mediche, ticket, acquisti di farmaci e dispositivi medici, analisi, ricoveri e persino le spese veterinarie.