Carta d'Identità, stop all'obbligo di rinnovo per gli over 70: cosa cambia

di
mercoledì 12 novembre 2025
1' di lettura

Rivoluzione totale per la Pubblica amministrazione, ma anche per gli over 70. Mai più necessità di rinnovo della Carta di identità per gli ultrasettantenni in Italia. È una delle misure di semplificazione in arrivo con un nuovo decreto del governo, secondo quanto preannunciato dal ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo intervistato da "Next Economy" su "Giornale Radio". "La semplificazione la stiamo facendo con le risorse che ci ha assegnato il Pnrr. Ho presentato già 400 semplificazioni e nei prossimi giorni in Parlamento ci sarà un nuovo decreto, che ne presenterà delle ulteriori: sono tutte semplificazioni che vanno nella direzione di rendere più semplice la vita ai cittadini", ha detto il ministro per la Pa.

"Faccio un esempio: una delle previsioni contenute nelle nuove semplificazioni prevede che per le persone che hanno più di settant'anni non ci sia più bisogno del rinnovo della Carta d'identità. E quindi - ha detto ancora Paolo Zangrillo - non ci sarà più la necessità di recarsi all'ufficio del Comune per fare il rinnovo".

carta d'identità

