L'Ue premia Meloni: "Possibile uscita dalla procedura di infrazione in primavera"

Per l'Italia nel 2025 "le previsioni della Commissione europea fissano il deficit al 3% del Pil". Lo ha detto il commissario europeo all'Economia Valdis Dombrovskis nel corso della presentazione alla stampa delle previsioni di autunno. "Nelle conversazioni con noi le autorità italiane diverse volte hanno confermato la loro intenzione di garantire effettivamente che il deficit sia leggermente inferiore al 3% del Pil in modo di poter uscire dalla procedura per disavanzo eccessivo".

"Perché la Commissione possa abrogare la procedura per disavanzo eccessivo nei confronti dell'Italia - ha aggiunto Dombrovskis -, è necessario vedere i dati effettivi del 2025 così come verificati da Eurostat. Questi dati saranno disponibili in aprile. Di conseguenza, un'eventuale abrogazione, se il disavanzo sarà confermato al di sotto del 3% del Pil, potrà avvenire nel pacchetto primaverile del Semestre europeo".