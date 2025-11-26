Patto politica, sindacati e categorie economiche per ridurre l'evasione

La finanziaria 2026 intende profilare una serie di provvedimenti che spingono nella direzione delle fasce più deboli e puntano a raggiungere tre obiettivi: crescita del Pil oltre l'1,2%, ridurre il divario tra potere d'acquisto e salari e rilanciare i consumi, in modo da ridar fiato alla marcata del settore manifatturiero. Una manifattura che paga lo scotto per essere più costosa, meno redditizia e in forti ritardi in termini di innovazione tecnologica e preparazione degli addetti. Elementi che sommati portano un'offerta, interna e sui mercati internazionali, in ambasce, nonostante il prestigio del Made in Italy e la forte capacità dei nostri imprenditori di collocare i prodotti in ogni dove nel globo.

Il recupero di competitività non può che avvenire attraverso gli investimenti in R&S che si possono realizzare con l'innovazione tecnologica, purtroppo dimensioni, scarso capitale proprio e sovente inefficienze manageriali, spingono a peggiorare la capacità di reggere le difficoltà che, da aprile in poi, sono aggravate dai dazi Trumpiani e da un cambio dollaro così debole da avere perso, da inizio anno, oltre 12 punti sull'euro. L'assestamento del cambio dovrebbe attestarsi sull'euro sull'1,15, troppo alto per reggere insieme cambio e dazi.