Mediaset, decisioni clamorose su Max Giusti

Terremoto nelle reti Mediaset: annunciata una new entri clamorosa. Max Giusti è pronto ad approdare nel preserale di Canale 5 con Caduta Libera. Lo stesso conduttore aveva registrato poche settimane fa in Grecia la puntata zero The Wall. Ebbene, pare che Mediaset si sia convinta ad affidare a Giusti - al suo debutto nella rete del Biscione - ben due programmi televisivi. Stando a quanto riporta Davide Maggio, sembra che siano prossime alla registrazione circa 40 puntate di Caduta Libera e altrettante di The Wall.

Ma ci sarà una particolarità. A regnare sovrano sarà il dato sugli ascolti. A debuttare per primo, a termine di Avanti un Altro, dovrebbe essere proprio Caduta Libera e, in base ai risultati registrati, si capirà quando trasmettere The Wall, le cui puntate potrebbero, dunque, andare in onda a distanza di parecchi mesi dalle registrazioni.