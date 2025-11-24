Mediaset, decisioni clamorose su Max Giusti

Terremoto nelle reti Mediaset: annunciata una new entri clamorosa. Max Giusti è pronto ad approdare nel preserale di Canale 5 con Caduta Libera. Lo stesso conduttore aveva registrato poche settimane fa in Grecia la puntata zero The Wall. Ebbene, pare che Mediaset si sia convinta ad affidare a Giusti - al suo debutto nella rete del Biscione - ben due programmi televisivi. Stando a quanto riporta Davide Maggio, sembra che siano prossime alla registrazione circa 40 puntate di Caduta Libera e altrettante di The Wall.
Ma ci sarà una particolarità. A regnare sovrano sarà il dato sugli ascolti. A debuttare per primo, a termine di Avanti un Altro, dovrebbe essere proprio Caduta Libera e, in base ai risultati registrati, si capirà quando trasmettere The Wall, le cui puntate potrebbero, dunque, andare in onda a distanza di parecchi mesi dalle registrazioni.
Infine c'è da segnalare anche una piccola curiosità. The Wall necessita invece di uno studio con altezze importanti. Per l'occasione, nè stato individuato uno fresco di costruzione, sempre a Cologno Monzese, sempre in Viale Europa, proprio di fronte alla sede di Medaset. E chissà che non possa regalarci qualche altra sorpresa dell'ultimo minuto.