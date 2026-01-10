C'è anche l'Eni da Trump per il petrolio venezuelano

L’ad Claudio Descalzi, invitato alla riunione a porte chiuse di ieri sera alla Casa Bianca insieme a un’altra dozzina di manager, ha detto a Donald Trump: «Siamo qui per investire con gli Stati Uniti». In prima fila, ovviamente, c’erano le compagnie Usa Chevron, che opera già nel Paese, così come ExxonMobil e ConocoPhillips, che hanno lasciato il Venezuela nel 2007. Tra le altre aziende presenti all'incontro figurano Continental, Haliburton, HKN, Valero, Marathon, Shell, Vitol Americas, Repsol, Aspect Holdings, Tallgrass, Raisa Energy e Hilcorp. E poi c’era il Cane a sei zampe, la cui presenza è legata non solo al ruolo conquistato dall’Eni sullo scacchiere energetico mondiale, ma anche alla barra dritta tenuta da Giorgia Meloni sulla politica estera.

La posta in gioco è alta. Sul tavolo della nuova politica energetica del Venezuela post -Maduro e dei suoi 300 miliardi di barili di riserve petrolifere, quota più elevata a livello globale, ci sono 100 miliardi di investimenti. E tra i commensali non ci sono solo le big oil americane, ma anche la nostra Eni.

Anche ieri il premier ha ribadito che col presidente Usa non sempre è d’accordo e quando capita glielo dice, ma le “direttrici” della politica estera sono «Ue ed alleanza atlantica». L’asse con gli Stati Uniti, insomma, non si discute. E il rapporto con Trump non è di sudditanza, ma di alleati che si confrontano, anche duramente se serve, ma con rispetto reciproco. Lo stesso rispetto che la Casa Bianca ieri ha riservato, e non era banale né scontato, ad uno dei grandi player globali come l’Eni. Descalzi, dopo aver ringraziato il presidente «per il grande sforzo e l’efficienza della sua azione», si è detto infatti pronto «a unirsi alle compagnie americane nello sviluppo dell’industria petrolifera venezuelana».

Il gruppo fondato da Enrico Mattei attualmente in Venezuela ha circa 500 dipendenti e produce gas, interamente destinato all'approvvigionamento del Paese e alla generazione di energia elettrica, non avendo più attività nella esportazione di idrocarburi. L'asset principale è quello relativo al giacimento offshore Perla, nel blocco Cardon IV, gestito in consorzio al 50% con la spagnola Repsol.