Pensioni 2026, scattano gli aumenti a febbraio: come cambia l'assegno

Quando verranno erogate le pensioni? Il calendario Inps prevede che il pagamento avvenga il primo giorno bancabile del mese. Quelle di febbraio, dunque, saranno erogate a partire da lunedì 2 (sia in banca che in posta). Faranno eccezione il mese di maggio, quando i pensionati riceveranno l'accredito il 2 maggio in posta e il 4 maggio in banca, e agosto: il pagamento è previsto il 1° agosto per Poste Italiane e il 3 agosto per gli istituti bancari.