Meloni a FarWest: "Non arretreremo, ma a Torino un problema di humus culturale"

Pugno di ferro del governo. Quanto andato in scena sabato sera a Torino spinge il governo ad andare avanti. "Penso che non si possa arretrare penso che dobbiamo e stiamo lavorando anche su questo garantire con norme ancora più efficaci che queste cose non accadano", ha detto Giorgia Meloni a Farwest in onda martedì 3 gennaio su Rai 3. "Ma penso - ha anche aggiunto - che ci sia anche un problema di humus culturale". Il presidente del Consiglio ha voluto incontrato la troupe Rai aggredita durante il corteo per Askatasuna.

Quello del premier è un appello, tra gli altri, alle opposizioni: "Serve chiarezza da parte di tutti e serve un impegno comune che è quello che ho proposto, quando ci sarà un dibattito in Parlamento con il ministro Piantedosi, a tutti i partiti anche dell'opposizione. Ho ascoltato la segretaria del Pd" Elly Schlein "che diceva che le istituzioni devono essere unite. Speriamo".