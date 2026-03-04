Pensioni 2026, assegni stravolti: aumenti, i 3 giorni da segnare sul calendario

Nel 2026, dopo gli aumenti già in vigore da gennaio (rivalutazione pensioni) e visibili a marzo (grazie al taglio Irpef per redditi tra 28.000 e 50.000 euro annui, con possibili 20 euro extra mensili netti per alcuni, più arretrati di gennaio-febbraio), arrivano altre tre finestre importanti per incrementi mirati. Non riguardano tutti i pensionati, ma dipendono da età, reddito e contributi. Ecco le tre date da segnare per incassare gli aumenti
Prima data: luglio 2026 – Arriva la quattordicesima
Spetta a titolari di pensioni da lavoro (dipendenti, autonomi, gestione separata, superstiti, invalidità ordinaria), con almeno 64 anni e reddito personale entro soglie legate al trattamento minimo (nel 2026 pari a 7.954,05 euro annui, circa 611,85 euro mensili). Sotto 1,5 volte il minimo (fino a circa 11.931 euro) l’importo pieno può raggiungere fino a 655 euro (con alta anzianità contributiva); tra 1,5 e 2 volte il minimo è ridotto. Viene riproporzionata per chi compie 64 anni o va in pensione durante l’anno.
Seconda data: agosto-settembre-ottobre-novembre-dicembre 2026
Rimborso Irpef dal modello 730/2026 accreditato sulla pensione. I tempi dipendono dalla data di invio: entro maggio → agosto/settembre; giugno → settembre/ottobre; luglio → ottobre/novembre; agosto/settembre → novembre/dicembre. Più si invia presto (meglio al CAF), più rapido l’accredito.
Terza data: dicembre 2026
Con il rateo arrivano tredicesima (una mensilità piena per chi ha la pensione da almeno 12 mesi, proporzionale altrimenti; netto più alto senza addizionali regionali/comunali), eventuale bonus tredicesima di 154,94 euro (per redditi fino al minimo, ridotto oltre soglia) e quota proporzionale di quattordicesima per chi ha maturato i requisiti da agosto a dicembre.