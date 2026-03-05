Petrolio e gas, il panico è già finito: cosa sta succedendo sui mercati

Tanto tuonò che non piovve. Dopo due giorni di allarmi e di nere profezie, le nubi all’orizzonte sembrano già essersi diradate. Ci sarà tempo, ovviamente, per capire se la bufera è davvero dietro le spalle. Ma i segnali arrivati ieri sembrano perlomeno sgombrare il campo dal clima apocalittico descritto da molti osservatori, che hanno continuato imperterriti ad ignorare le placide quotazioni dell’oro, che nel bel mezzo del caos è persino sceso un po’. Anche se la situazione nel Golfo continua a restare molto delicata, anche se Teheran ha smentito la possibilità di aprire un dialogo con gli Stati Uniti, per le Borse internazionali, i metalli preziosi e soprattutto gas e greggio si è trattato di un mercoledì positivo. Gli investitori, a quanto pare, scommettono su una durata breve del conflitto. Dopo aver bruciato miliardi a inizio settimana, ieri c’è stato il classico rimbalzo tecnico che ha portato i listini a reagire. A cominciare da Milano, con il Ftse Mib che ha recuperato l'1,95% (45.336), in linea con Parigi (+1,23%) e Francoforte (+1,78%). Wall Street ha aperto in rialzo: il Dow Jones ha guadagnato subito 12,47 punti (+0,03%), mentre il Nasdaq ha registrato un avvio positivo di 138,88 punti (+0,63%). Anche lo spread ha preso una boccata d’ossigeno a quota 68.

Ma il segnale più cristallino del molto rumore per nulla, almeno per adesso, è rappresentato dall’andamento delle materie prime energetiche. Lo stop più brusco è stato quello del gas, che durante la giornata ha perso quasi il 10,1% assestandosi a 48,7 euro al megawattora sullo scenario di Amsterdam. Il petrolio ha frenato, ma meno: per il Brent la quotazione è di 81 dollari al barile, con una flessione dello 0,3%, mentre il Wti è sceso a 74 (-0,6%). Capitolo metalli preziosi, i cosiddetti beni rifugio. L’oro ha superato i 5150 dollari l’oncia, con un rimbalzo positivo di appena lo 0,71%. Meglio ha fatto il platino (+3,60%) a 2150 dollari l’oncia, mentre l’argento è risalito di pochissimo (+0,15%) a 83,60 dollari l’oncia. Ma non è finita, perché il dollaro ha invertito la marcia ed è sceso dello 0,3%. Mentre il rendimento dei Treasury decennali, è salito solo di un punto base, al 4,07%.