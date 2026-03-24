Libero logo
Iran
Famiglia nel Bosco
Referendum Giustizia
Hub Energia

Fisco, l'ultima stretta: bonifici tra familiari, ecco cosa si rischia

di
Libero logo
martedì 24 marzo 2026
Fisco, l'ultima stretta: bonifici tra familiari, ecco cosa si rischia

2' di lettura

Da quest'anno cambia tutto. I controlli sui conti correnti saranno più capillari. L'Agenzia delle Entrate, con l’accesso automatizzato all’Anagrafe dei rapporti finanziari, può analizzare in modo sistematico movimenti, saldi e operazioni dei contribuenti, incrociando i dati per individuare eventuali incongruenze. Occhio al principio di presunzione. In pratica ogni somma accreditata sul conto, sia in contanti sia tramite bonifico, può essere considerata reddito imponibile se non viene dimostrata la sua origine. Quindi anche le semplici operazioni - come bonifici tra parenti - devono essere sempre giustificabili con documenti o causali precise. In mancanza di prove, il rischio è quello di vedersi contestare redditi non dichiarati.

Attenzione ai versamenti sui propri conti e ai prelievi. Nel primo caso, importi elevati o frequenti possono attivare verifiche da parte degli istituti di credito, che sono tenuti a chiedere chiarimenti sull’origine delle somme. Nel secondo, invece, operazioni ripetute nel tempo - anche se di importo contenuto - possono far emergere il sospetto di pagamenti in nero. Ma anche i conti "fermi" non passeranno inosservati. Se un contribuente riceve entrate regolari, come stipendio o pensione, ma non registra uscite coerenti, il Fisco può ipotizzare l’esistenza di disponibilità in contanti non dichiarate.

Fisco, controlli sui pagamenti in tempo reale: fine corsa per gli evasori

Il Fisco affina le sue armi. Nuovi strumenti per stanare nero ed evasori fiscali. Un sistema che supervisiona in tempo r...

Capitolo bonifici tra familiari. Anche i bonifici tra persone fisiche sono oggetto di verifica, soprattutto quando risultano frequenti o di importo rilevante. Senza una causale chiara e una documentazione adeguata, possono essere interpretati come compensi non dichiarati. Va ricordato però che i passaggi di denaro tra familiari sono generalmente leciti. Ma possono risultare più delicati se ricorrenti e non coerenti con i redditi dichiarati.

Visite fiscali, arriva la stretta: raffiche di controlli, ecco cosa si rischia

L'Inps sta intensificando i controlli contro l’assenteismo legato alle assenze per malattia. Secondo l’u...
tag
fisco
bonifici
conti correnti

Nuove norme Visite fiscali, arriva la stretta: raffiche di controlli, ecco cosa si rischia

Nuove armi Fisco, controlli sui pagamenti in tempo reale: fine corsa per gli evasori

Non si smentiscono mai Silvia Salis, ecco il piano per il Fisco da incubo: "Basta guardare l'auto..."

ti potrebbero interessare

Ue, per battere Usa e Cina serve un piano di reindustrializzazione

Ue, per battere Usa e Cina serve un piano di reindustrializzazione

Bruno Villois
L'Ue obbliga a riconoscere i cambi di sesso all'estero

L'Ue obbliga a riconoscere i cambi di sesso all'estero

Andrea Muzzolon
M5s, il voto che imbarazza Giuseppe Conte al Parlamento europeo

M5s, il voto che imbarazza Giuseppe Conte al Parlamento europeo

Redazione
Nuovo cartello stradale, cosa indica il rombo bianco su sfondo blu

Nuovo cartello stradale, cosa indica il rombo bianco su sfondo blu

Redazione