I costi delle guerre rischiano di far saltare l'economia mondiale

I costi economici del bellicoso periodo attuale, che è cominciato perentoriamente quattro anni fa con il tentativo di invasione, tutt’ora in corso, da parte della Russia in Ucraina, a cui sono seguiti il conflitto israelo-palestinese e ormai da oltre un mese la guerra in Medio Oriente. Il costo economico dei tre conflitti potrebbe arrivare ad appannare quelli dell’intera seconda guerra mondiale, che drammaticamente perdurò per oltre sei anni. Il costo diretto delle spese militari è stato stimato in oltre 1.100 1.300 miliardi di dollari dell'epoca, il cui valore odierno supererebbe i 4 trilioni di dollari, costi ai quali si debbono aggiungere le distruzioni di proprietà, infrastrutture, industrie e abitazioni, che allora sono stati di circa 250 miliardi di dollari, pari oggi ad un trilione.

Ripartiti per singole nazioni i costi USA corrisponderebbero a circa 1,2-1,3 trilioni di dollari, quelli russi a 800 miliardi e quelli di vincitori e vinti europei arriverebbero a 2 trilioni di dollari. Numeri impressionanti che le guerre in corso non dovrebbero neppure sfiorare, ma a fare la differenza in peggio potrebbe essere il catastrofico costo, per l’intero globo, se l’economia sprofondasse anche solo di 1 punto di Pil, ovvero di 1 trilione di dollari, con conseguenze nefaste per occupazione, ricerca, istruzione e garanzie sociali. Purtroppo si stanno delineando le condizioni perfette perché si faccia scivolare in basso la crescita del globo a livelli impensabili.