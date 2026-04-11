Energia, il costo si azzera tra le 15 e le 16: cosa c'è dietro al fenomeno

Costo dell'energia giù dalle 15 alle 16. Come mai? Partiamo dal fatto che la chiusura dello stretto di Hormuz nelle ultime settimane ha fatto sì che lo scarto tra prezzi massimi e minimi dell’energia elettrica nelle diverse ore del giorno raggiungesse livelli mai visti prima nella storia del Paese. Dunque, come spiega il Corriere della Sera, nelle ore di piena luce la produzione di fotovoltaico porta per la prima volta il prezzo medio dell’energia elettrica vicino a zero euro a megawattora oppure, in alcuni casi, proprio a zero. Nelle ore di buio, invece, il prezzo torna a essere determinato dal gas e a quel punto il costo sale a livelli vertiginosi, non tanto distanti da quelli che si raggiunsero con lo choc energetico del 2022.

Rispetto al 2022, quando è scoppiata la guerra in Ucraina e c'è stata la prima vera crisi energetica, oggi l’energia solare è diventata molto più importante. Basti pensare che la sua quota è salita da circa il 10% della produzione elettrica nel 2022 al doppio quest’anno. Per quanto riguarda il gas, invece, con la chiusura di Hormuz e la conseguente interruzione delle forniture dal Qatar, il suo costo è aumentato di circa il 50% dalla metà di febbraio ai primi dieci giorni di aprile. Mentre il Pun, Prezzo unico nazionale pubblicato ogni giorno dal Gestore dei mercati elettrici, ha registrato un significativo aumento dei massimi orari, saliti da livelli compresi fra 100 e 135 euro a megawattora verso la metà di febbraio a cifre che vanno a più di 180 euro a megawattora negli ultimi giorni.