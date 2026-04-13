Superbonus, scatta l'allarme: "Tutto è aggredibile", chi rischia sul conto corrente

A sei anni dal varo del Superbonus, il provvedimento simbolo del governo Conte continua a pesare sulle casse dello Stato e sulla vita di famiglie e proprietari di casa.Secondo i dati ufficiali Enea, al 28 febbraio 2026 l’onere a carico dello Stato ha raggiunto quasi 131 miliardi di euro, contro una previsione iniziale di circa 30 miliardi. A questi si aggiungono 9,3 miliardi di crediti falsi accertati dalla Guardia di Finanza. Lo studio numero 860 della Banca d’Italia certifica che il costo netto della misura – tolte le maggiori entrate fiscali – è di circa 100 miliardi di euro: “la misura è lontana dal ripagarsi da sola”.
Il vice-responsabile nazionale del Dipartimento Imprese e mondi produttivi di Fratelli d’Italia, Lino Ricchiuti, denuncia gli effetti devastanti della norma: “La Corte di Cassazione ha aperto la strada alle confische sui beni dei proprietari coinvolti in contenziosi legati al Superbonus, anche su beni che non hanno nulla a che fare con i lavori eseguiti. Una casa, un conto corrente, un’attività commerciale: tutto può essere aggredito”.Il rischio non riguarda solo chi ha truffato, ma anche chi ha agito in buona fede: “Cittadini che pensavano di aver fatto la cosa giusta e che oggi rischiano di vedersi sequestrare il patrimonio. Questo è il lascito di una norma scritta malissimo dal Movimento 5 Stelle”.
Superbonus, lavori fermi? Clamoroso, a cosa sono costretti i residentiDue palazzine a Pordenone sono sottoposte a lavori infiniti ormai dal 2022. Cantieri per quasi un milione e mezzo di eur...
Chi oggi vuole acquistare una casa deve controllare con attenzione “se ci sia passato un cantiere Superbonus”, perché “il rischio giuridico si trasferisce con l’atto di vendita”.Ricchiuti conclude: “Il Movimento 5 Stelle ha illuso milioni di italiani con il ‘gratis per tutti’. E oggi quella illusione si trasforma in procedimenti penali, sequestri patrimoniali e mercato immobiliare avvelenato”. Il governo Meloni non c’entra con la sentenza della Cassazione, organo indipendente: i problemi derivano dai “buchi” della norma grillina.