Scostamento di Bilancio, Giorgetti: "Ci muoveremo da soli? Non lo escludo"

Parlando in conferenza stampa, al termine del Cdm che ha dato il via libera al Dfp, Giorgetti ha spiegato che "parlando coi colleghi, in tanti si ritrovano come me a fare il medico nell'ospedale da campo, in tanti condividiamo lo stesso modo di vedere la situazione. E quindi abbiamo feriti che arrivano da tutte le parti che dobbiamo curare. E non possiamo dargli l'aspirina, diciamo così". Dunque il ministro è pronto a tutto per rilanciare lo spazio di azione sul fronte economico del nostro Paese.

La parole hanno un peso. E se a pronunciarle è il titolare di via XX Settembre, è altamente probabile che sul fronte dei conti e della spesa potrebbe arrivare un clamoroso colpo di scena. "Ci muoveremo da soli? Io non lo escluderei". Il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti , risponde infatti così a chi gli chiede se l'Italia potrebbe muoversi da sola sullo scostamento di bilancio, se l'Europa non dovesse dare il via libera.

Sul fronte del Patto di Stabilità, su cui l'Italia chiede da tempo un intervento, Giorgetti è stato piuttosto chiaro: "In modo assolutamente responsabile e realistico dovremmo vedere come gestire questa situazione nel futuro, io spero e auspico a livello europeo: io non ho chiesto la deroga del patto di stabilità, ho chiesto che bisogna essere pronti e flessibili a rispondere alle situazioni, non rilassati, ma flessibili. Quello che non è secondo me accettabile è la rigidità rispetto ad approcciare un mondo che è completamente cambiato: credo che siamo di fronte a un mondo che ci ha posto delle sfide e che esige delle risposte, ma prontamente". Insomma, il governo si tiene le mani libere per far fronte, in qualunque modo, a ogni scenario di crisi.