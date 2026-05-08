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Superbonus, valori in tilt: che cosa può accadere ai rimborsi

venerdì 8 maggio 2026
Superbonus, valori in tilt: che cosa può accadere ai rimborsi

1' di lettura

Il valore commerciale degli immobili oggetto di interventi Superbonus non completati può crollare drasticamente, arrivando persino a zero. Questa è una delle conseguenze più concrete emerse nella fase post-110%, soprattutto nei casi in cui i lavori sono rimasti sospesi tra contenziosi, opere parzialmente eseguite e pratiche edilizie non chiuse. Il problema, come ricorda Italia Oggi, non riguarda solo i costi necessari per terminare i lavori, ma soprattutto l’incertezza tecnica, urbanistica, fiscale e giudiziaria che rende l’immobile difficilmente commerciabile.

Dal punto di vista estimativo, il valore di un immobile dipende non soltanto dalle sue caratteristiche materiali, ma dalla reale possibilità di venderlo a condizioni di mercato normali. Quando un fabbricato è impantanato in un Superbonus incompiuto, questo presupposto viene meno.L’acquirente potenziale considera infatti i rischi futuri: costi incerti per completare le opere, eliminare difetti, ripristinare le parti comuni o metterle in sicurezza.

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A ciò si aggiungono spese tecniche, legali e amministrative legate a possibili cause contro imprese, general contractor e professionisti.Sul piano urbanistico-edilizio, molte pratiche Cilas risultano aperte su lavori solo parzialmente eseguiti, senza regolare chiusura. Questo crea forti criticità nella vendita, anche senza abusi veri e propri. Si aggiunge la conflittualità condominiale: chi acquista entra automaticamente in una comunità che dovrà decidere sulla prosecuzione dei lavori, sulla gestione di controversie giudiziarie e sulla ripartizione di spese straordinarie.Infine, permane l’incertezza fiscale riguardo alla spettanza delle agevolazioni e alla disciplina sulla plusvalenza.

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