Superbonus, valori in tilt: che cosa può accadere ai rimborsi

Il valore commerciale degli immobili oggetto di interventi Superbonus non completati può crollare drasticamente, arrivando persino a zero. Questa è una delle conseguenze più concrete emerse nella fase post-110%, soprattutto nei casi in cui i lavori sono rimasti sospesi tra contenziosi, opere parzialmente eseguite e pratiche edilizie non chiuse. Il problema, come ricorda Italia Oggi, non riguarda solo i costi necessari per terminare i lavori, ma soprattutto l’incertezza tecnica, urbanistica , fiscale e giudiziaria che rende l’immobile difficilmente commerciabile.

A ciò si aggiungono spese tecniche, legali e amministrative legate a possibili cause contro imprese, general contractor e professionisti.Sul piano urbanistico-edilizio, molte pratiche Cilas risultano aperte su lavori solo parzialmente eseguiti, senza regolare chiusura. Questo crea forti criticità nella vendita, anche senza abusi veri e propri. Si aggiunge la conflittualità condominiale: chi acquista entra automaticamente in una comunità che dovrà decidere sulla prosecuzione dei lavori, sulla gestione di controversie giudiziarie e sulla ripartizione di spese straordinarie.Infine, permane l’incertezza fiscale riguardo alla spettanza delle agevolazioni e alla disciplina sulla plusvalenza.