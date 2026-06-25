Pensioni 2027, cresce l'assegno: la tabella con gli incrementi fascia per fascia

Da gennaio 2027 le pensioni italiane dovrebbero beneficiare di una rivalutazione più consistente rispetto a quella applicata nel 2026, grazie al ritorno di un'inflazione più elevata. Lo riporta brocardi.it. Ogni anno, a partire dal primo gennaio, le pensioni vengono adeguate al costo della vita attraverso un meccanismo chiamato perequazione automatica, o rivalutazione. Il meccanismo si basa sull'indice FOI senza tabacchi rilevato dall'Istat e viene applicato automaticamente dall'INPS a partire dai cedolini di gennaio, senza che i pensionati debbano presentare alcuna domanda.

Al momento non esiste ancora una percentuale definitiva per il 2027, ma il Documento di Finanza Pubblica del governo stima per il 2026 un'inflazione media del 2,8%, valore che viene utilizzato come riferimento per le prime simulazioni. Se questa previsione fosse confermata, l'aumento sarebbe circa il doppio rispetto a quello riconosciuto nel 2026, quando la rivalutazione si era fermata all'1,4%. L'incremento sarebbe particolarmente importante per chi percepisce pensioni medio-basse, che subiscono maggiormente gli effetti dell'aumento dei prezzi di beni essenziali come alimentari, energia e servizi.