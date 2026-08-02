Pensioni, la stangata d'agosto: ecco a chi viene tagliato il 5% dell'assegno

Allarme rosso per le pensioni: ad agosto scattano i tagli, pari al 5%, degli assegni per chi beneficia di prestazioni legate al reddito e che non hanno ancora trasmesso all'Inps i dati relativi al merito del 2022. L'Istituto entra infatti nella fase di sospensione prevista per i pensionati che non hanno rispettato gli obblighi dichiarativi entro la chiusura della campagna Red 2023. La conseguenza immediata sarà una decurtazione del 5% dell'importo pensionistico lordo. Ma il rischio più pesante arriverà nelle settimane successive: senza una regolarizzazione entro il 15 settembre 2026, la prestazione potrà essere revocata definitivamente.

Il provvedimento interessa i pensionati residenti in Italia che ricevono prestazioni assistenziali o maggiorazioni legate alla situazione reddituale e che, nonostante i richiami dell'Inps, non hanno comunicato i redditi relativi al 2022 entro il 31 marzo 2025, termine della campagna di verifica Red.