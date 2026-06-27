Bonifici tra parenti: ecco chi dovrà pagare le tasse per i regali

In occasione di matrimoni, comunioni, cresime, lauree, diplomi o altre ricorrenze familiari, è consuetudine in Italia donare somme di denaro. Queste possono servire per contribuire all’acquisto di una casa o per futuri viaggi di nozze. Negli ultimi anni tali doni avvengono prevalentemente tramite bonifici bancari tracciabili. Si pone quindi una domanda frequente: queste somme vanno dichiarate come redditi e tassate? O rientrano tra le liberalità escluse dal reddito imponibile?

Dal punto di vista fiscale i regali in denaro non costituiscono automaticamente reddito. La distinzione dipende dalla natura della somma. Un regalo è un atto di liberalità, fatto per affetto, amicizia o generosità, senza alcun obbligo o contropartita. Implica un arricchimento per chi lo riceve e un impoverimento per chi lo dona, senza scambio sinallagmatico (prestazione contro corrispettivo). Al contrario, i compensi derivanti da lavoro, attività professionale o commerciale sono redditi imponibili. Quando familiari o amici donano denaro in occasione di eventi specifici come matrimoni o comunioni, si tratta di liberalità occasionali e non di entrate economiche.

Pertanto non generano obblighi fiscali. L’Agenzia delle Entrate può controllare i movimenti bancari incrociando i dati con l’Anagrafe dei rapporti finanziari. Le verifiche scattano però solo in caso di incongruenze tra i movimenti e il profilo reddituale del contribuente. Un regalo occasionale legato a un evento familiare ha natura diversa rispetto a versamenti ricorrenti di origine economica. La tracciabilità del bonifico aiuta a dimostrare la provenienza. Indicare una causale chiara come “regalo matrimonio” o “dono comunione” rende l’operazione trasparente. Per somme consistenti o multiple in breve tempo è consigliabile conservare bonifici, estratti conto e documenti che colleghino chiaramente gli accrediti all’evento specifico. Questo permette di dimostrare facilmente, anche in caso di controlli futuri, la natura non imponibile delle somme. In sintesi, i regali per ricorrenze familiari non sono reddito perché non derivano da attività lavorative, ma da spirito di liberalità. La differenza è sostanziale e non formale. Conservare la documentazione bancaria resta la migliore precauzione per evitare contestazioni.