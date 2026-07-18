Tim, ok all’offerta pubblica di Poste: “Il prezzo è congruo”

Il Consiglio di amministrazione di Telecom Italia Spa ha approvato all'unanimità l'Offerta pubblica di acquisto e scambio (Opas) volontaria totalitaria promossa da Poste italiane Spa sulle azioni ordinarie Tim. Il comunicato di Tim contiene la valutazione motivata del Cda sull'Offerta e sulla congruità, dal punto di vista finanziario, del relativo corrispettivo, pari a 1,67 euro e 0,218 azioni ordinarie Poste di nuova emissione quotate su Euronext Milan per ciascuna azione ordinaria Tim che sarà portata in adesione all'Offerta. Il Consiglio di amministrazione - aggiunge la nota - sulla base delle analisi svolte dal management anche con l'ausilio di un documento di supporto predisposto da Kearney, ha valutato positivamente il razionale e le prospettive industriali dell'operazione e la coerenza con il percorso intrapreso da Tim.

Ai fini delle proprie valutazioni - continua la nota - il Consiglio di amministrazione ha preso atto dell'Offerta e dei termini e condizioni della stessa descritti nel documento di offerta, approvato dalla Consob in data 15 luglio 2026 con delibera numero 24080. Il Consiglio di amministrazione ha, altresì, tenuto conto delle Fairness opinion rilasciate da Evercore partners international Llp e Goldman sachs bank Europe Se, succursale Italia, in qualità di advisor finanziari nominati dal Consiglio di amministrazione (le Fairness opinion degli advisor finanziari).