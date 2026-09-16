Cancellato il bollo auto? Chi non paga più: la lista modello per modello

Il governo ha annunciato l’abolizione del bollo auto e moto per il 2027, ma l’esenzione non sarà generalizzata. Il beneficio riguarderà un solo veicolo regolarmente assicurato e, per le autovetture, sarà riservato alle vetture a benzina, gasolio o ibride con potenza non superiore a 80 kW, equivalenti a circa 110 cavalli. In presenza di più auto che rispettano il requisito, l’agevolazione verrà applicata a quella meno potente.

Per verificare la potenza della propria vettura è sufficiente consultare la carta di circolazione: il dato è riportato al campo P.2. Tra i modelli più diffusi che dispongono di versioni entro il limite figurano Fiat Pandina, Dacia Sandero, Citroën C3, Toyota Yaris, Renault Clio, Volkswagen Polo, Seat Ibiza, Peugeot 208, Opel Corsa, Hyundai i20 e Lancia Ypsilon. Nell’elenco rientra anche il crossover Jeep Avenger, nella versione d’accesso a benzina 1.2 Turbo da 74 kW. In molti casi, si tratta delle motorizzazioni entry level, generalmente anche le più economiche.

Resteranno invece escluse dall’agevolazione le auto con potenza superiore a 80 kW. Tra queste figurano Volkswagen Golf, Toyota Yaris Cross, Audi A3, Bmw Serie 1 e Mercedes Classe A, a seconda delle motorizzazioni. Il provvedimento, inoltre, non interviene sul superbollo, che continua a riguardare le vetture con potenza superiore a 185 kW, pari a circa 252 cavalli.