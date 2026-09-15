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Bollo auto, taglio dal 2027? La mossa del governo: chi ha lo sconto già oggi

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martedì 15 settembre 2026
Bollo auto, taglio dal 2027? La mossa del governo: chi ha lo sconto già oggi

1' di lettura

La spesa per il bollo auto potrebbe ridursi a partire dal 2027, grazie a una misura a cui starebbe lavorando ora il governo, stando a quanto riferito da Il Sole 24 Ore. Tuttavia la misura, caldeggiata da Forza Italia, riguarderebbe solo i proprietari in regola con i pagamenti e gli sconti sarebbero soprattutto per le utilitarie e i modelli di auto meno inquinanti. I veicoli più pesanti e ingombranti, come i Suv, otterrebbero invece benefici più contenuti. 

Secondo questo nuovo meccanismo, quindi, l'importo della tassa dipenderebbe dal peso e alla potenza del veicolo. Ma non si escluderebbe la possibilità di introdurre anche altri parametri, come anno di immatricolazione, chilometraggio percorso e consumi. Se la norma venisse approvata nella prossima legge di bilancio, se ne potrebbero vedere gli effetti solo dopo il 1° gennaio 2027. In ogni caso, una riduzione del bollo avrebbe conseguenze dirette sulle entrate regionali, che oggi valgono tra 6,5 e 7 miliardi di euro l'anno. A quel punto, bisognerebbe pensare ad altri modi per compensare il mancato gettito. 

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In alcune regioni, come Lombardia, Lazio e Campania, sono già in essere degli sconti selettivi. In particolare, chi paga il bollo tramite domiciliazione bancaria ottiene una riduzione compresa tra il 10% e il 15%, in base al territorio. Su un importo di 200 euro, ad esempio, il risparmio si aggirerebbe tra i 20 e i 30 euro.

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