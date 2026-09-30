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Sigfrido Ranucci

Carburanti, non solo Eni, Ip e Q8: ecco l'operatore indipendente che abbassa prezzi

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mercoledì 30 settembre 2026
Carburanti, non solo Eni, Ip e Q8: ecco l'operatore indipendente che abbassa prezzi

2' di lettura

Grazie alla partnership con Socar, capogruppo di Italiana Petroli (IP), Costantin ha deciso di calmierare i prezzi dei carburanti sulla propria rete, la misura sarà operativa già dalle prossime ore. Costantin è tra i primi Main Partner di IP ad aderire alla misura, un'iniziativa che risponde all'appello del governo e punta ad alleggerire, in un momento in cui fare il pieno pesa sempre di più, una spesa che tocca da vicino le famiglie e chi lavora. "È una scelta che nasce dalla stessa cura con cui, dal 1967, il Gruppo Costantin accompagna i propri clienti", afferma Costantin in uan nota.

L'adesione è resa possibile da Socar, che il 27 settembre ha deciso di calmierare i prezzi dei carburanti commercializzati in Italia dalla controllata IP. La decisione arriva a pochi mesi dall'acquisizione di Italiana Petroli da parte di Socar, la compagnia energetica di Stato dell'Azerbaigian, finalizzata a maggio 2026, ed è una scelta a favore dei partner indipendenti e dei consumatori italiani. "Costantin ringrazia Socar e IP per una decisione che mostra concretamente cosa significa fare filiera e conferma la solidità di una partnership che da anni unisce uno dei maggiori distributori indipendenti del Nord-Est e una delle principali compagnie petrolifere del Paese".

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L'elenco delle stazioni aderenti è consultabile sulla mappa ufficiale su www.costantin.com. Costantin è la società operativa del gruppo C&C Holding, controllato dalle famiglie Costantin e Cavatton. Fondata nel 1967 a Borgo Veneto (Padova), è un operatore familiare e indipendente della distribuzione di carburanti e dei servizi per la mobilità nel Nord Italia, attivo nella rete di stazioni di servizio, nell'extrarete, nel Gpl, nelle carte carburante pagoCO e nel biocarburante rinnovabile HVO100. È main retail partner di IP per il Nord Italia. Nel 2025 il Gruppo ha registrato un fatturato di oltre 1,1 miliardi di euro. Nel 2026 ha acquisito Dalla Bernardina F.lli e oggi conta una rete di circa 150 stazioni di servizio a marchio Costantin, IP ed ESSO.

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