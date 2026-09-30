Carburanti, non solo Eni, Ip e Q8: ecco l'operatore indipendente che abbassa prezzi

Grazie alla partnership con Socar, capogruppo di Italiana Petroli (IP), Costantin ha deciso di calmierare i prezzi dei carburanti sulla propria rete, la misura sarà operativa già dalle prossime ore. Costantin è tra i primi Main Partner di IP ad aderire alla misura, un'iniziativa che risponde all'appello del governo e punta ad alleggerire, in un momento in cui fare il pieno pesa sempre di più, una spesa che tocca da vicino le famiglie e chi lavora. "È una scelta che nasce dalla stessa cura con cui, dal 1967, il Gruppo Costantin accompagna i propri clienti", afferma Costantin in uan nota.

L'adesione è resa possibile da Socar, che il 27 settembre ha deciso di calmierare i prezzi dei carburanti commercializzati in Italia dalla controllata IP. La decisione arriva a pochi mesi dall'acquisizione di Italiana Petroli da parte di Socar, la compagnia energetica di Stato dell'Azerbaigian, finalizzata a maggio 2026, ed è una scelta a favore dei partner indipendenti e dei consumatori italiani. "Costantin ringrazia Socar e IP per una decisione che mostra concretamente cosa significa fare filiera e conferma la solidità di una partnership che da anni unisce uno dei maggiori distributori indipendenti del Nord-Est e una delle principali compagnie petrolifere del Paese".