Eni, dopo la benzina taglia anche le bollette: sconto del 30% sulle offerte di luce e gas

La versione 'Smart' garantisce uno sconto di circa 100 euro all’anno sul contratto gas e altrettanto per quello luce rispetto all’offerta Fixa Time 24, per un totale di 200 euro, con entrambe le forniture. Plenitude, in ogni caso, non ha escluso “eventuali successive misure a supporto dei consumatori in funzione dell’evoluzione degli scenari di mercato”. Satellite del gruppo Eni, Plenitude è presente in oltre 15 Paesi con modello di business che comprende la produzione di energia elettrica da 6 gigawatt di fonti rinnovabili, la vendita di elettricità, gas naturale e soluzioni energetiche a circa 11 milioni di clienti e una rete di oltre 23.000 punti di ricarica per veicoli elettrici.

Dopo i carburanti, Eni taglia anche le bollette: attraverso il braccio retail Plenitude, lancia una nuova offerta luce e gas con prezzi scontati del 30% rispetto alla principale tariffa a prezzo fisso per due anni della compagnia. Si chiama Fixa Time 24 Smart e sarà disponibile dal primo al 24 ottobre, per i nuovi e per gli attuali clienti Plenitude, che possono accedere allo sconto cambiando prodotto. “Un nuovo contributo alle famiglie italiane”, ha fatto sapere il gruppo, per “supportare i cittadini nel sostenere i prezzi elevati dell’energia".

"Grazie a Giorgia Meloni oggi arriva un altro risultato concreto per famiglie, imprese e lavoratori italiani - ha scritto sui social Arianna Meloni, responsabile della segreteria FdI -. Dopo il tetto al prezzo di benzina e diesel fissato da Eni e Ip, anche Q8 accoglie l’appello del Governo. E proprio oggi Eni annuncia il taglio del 30% sulle bollette di luce e gas. Tutto questo è stato possibile grazie all’intelligenza, al buon senso e alle relazioni costruite con determinazione, pazienza e competenza da Giorgia Meloni in quattro anni di Governo. È la dimostrazione che quando si ha un governo forte, stabile e autorevole, si possono ottenere grandi risultati senza mettere le mani nelle tasche degli italiani, senza imporre nuove tasse e senza aumentare la spesa pubblica. Quello che la sinistra con i suoi governicchi d’inciucio non è mai stata in grado di fare".