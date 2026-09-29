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Sigfrido Ranucci

Carburanti, anche Q8 abbassa il prezzo di benzina e gasolio: "Accogliamo l'invito del governo"

martedì 29 settembre 2026
Carburanti, anche Q8 abbassa il prezzo di benzina e gasolio: "Accogliamo l'invito del governo"

2' di lettura

"In un contesto caratterizzato da rilevanti crisi geopolitiche e da significative tensioni sui prezzi dei carburanti", Q8 Italia, "accogliendo l’invito del governo italiano", applicherà un 'price cap' sulla benzina e sul gasolio, "confermando il proprio impegno a sostegno dei consumatori". Lo comunica Q8 Italia in una nota, specificando che il 'price cap' avrà durata di 30 giorni a partire dal primo ottobre ed è volto "a generare benefici tangibili per gli automobilisti". Il tetto massimo dei prezzi, si sottolinea, "si applicherà con un approccio modulare, coerente con le diverse realtà che compongono il sistema di distribuzione dell’Azienda".

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La Q8 Italia "supporterà opportunamente i gestori ed i partner per garantire la sostenibilità economica dell'intera filiera". Si tratta, prosegue la nota, "di una decisione coerente con il comportamento responsabile concretamente adottato dall'azienda anche negli ultimi mesi, orientato alla tutela dei consumatori e al mantenimento della propria competitività". "In un momento particolarmente delicato per il sistema energetico, caratterizzato da un’imprevedibile volatilità del mercato internazionale, e per i consumatori", Q8 Italia "rinnova, quindi, il proprio impegno a fare la propria parte, coniugando attenzione ai prezzi, investimenti industriali, innovazione e responsabilità sociale", conclude la nota. 

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E a stretto giro arriva il ringraziamento di Giorgia Meloni: "Ringrazio il Kuwait e il gruppo che controlla gli impianti Q8 in Italia per aver accolto l’appello del Governo italiano rivolto alle società energetiche al fine di calmierare il prezzo dei carburanti. Dopo la scelta di Eni e Socar, oggi da Q8 arriva un altro importante segnale di attenzione alle famiglie italiane". Con l'annuncio ufficiale di Q8, la percentuale della rete distributiva nazionale coperta da sconti e prezzi massimi sale a oltre la metà del mercato totale. 

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