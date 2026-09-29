Carburanti, anche Q8 abbassa il prezzo di benzina e gasolio: "Accogliamo l'invito del governo"

"In un contesto caratterizzato da rilevanti crisi geopolitiche e da significative tensioni sui prezzi dei carburanti", Q8 Italia, "accogliendo l’invito del governo italiano", applicherà un 'price cap' sulla benzina e sul gasolio, "confermando il proprio impegno a sostegno dei consumatori". Lo comunica Q8 Italia in una nota, specificando che il 'price cap' avrà durata di 30 giorni a partire dal primo ottobre ed è volto "a generare benefici tangibili per gli automobilisti". Il tetto massimo dei prezzi, si sottolinea, "si applicherà con un approccio modulare, coerente con le diverse realtà che compongono il sistema di distribuzione dell’Azienda".

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La Q8 Italia "supporterà opportunamente i gestori ed i partner per garantire la sostenibilità economica dell'intera filiera". Si tratta, prosegue la nota, "di una decisione coerente con il comportamento responsabile concretamente adottato dall'azienda anche negli ultimi mesi, orientato alla tutela dei consumatori e al mantenimento della propria competitività". "In un momento particolarmente delicato per il sistema energetico, caratterizzato da un’imprevedibile volatilità del mercato internazionale, e per i consumatori", Q8 Italia "rinnova, quindi, il proprio impegno a fare la propria parte, coniugando attenzione ai prezzi, investimenti industriali, innovazione e responsabilità sociale", conclude la nota.

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