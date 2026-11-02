Sanità, scuola e armi: tutte le bufale rosse sui tagli

Tradizionale botta e riposta sulla finanziaria. Il testo della legge di Bilancio non ha fatto in tempo a sbarcare in Parlamento che le opposizioni e i sindacati partono all’attacco. E contestano i singoli provvedimenti: dai fondi per la scuola a quelli per la sanità, dalle pensioni ai tempi per il rimborso dei fondi per gli interventi previsti per le ristrutturazioni. Ma le partite più delicate politicamente restano scuola e sanità. Al netto di tutte le modifiche e i ritocchi che potrebbero e verranno fuori fino a fine dicembre - con gli interventi in commissione e poi con le tradizionali trattative parlamentari - per ora è cominciato il botta e risposta politico. Il centrosinistra contesta tutto. A cavalcare le polemiche sui social è l’ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che si scatena: «La sanità riceverà la metà dei fondi necessari richiesti dalle regioni e dallo stesso ministro», scrive il presidente del Movimento 5 stelle. Poi contesta i «14 miliardi in più nel biennio per armi e difesa» mentre si taglia sugli organici per le scuole: «Tagliano oltre 7mila posti: quasi 5mila insegnanti e 2mila tra amministrativi e collaboratori scolastici».

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Poi Conte mischia i fondi per La replica arriva a stretto giro da Fratelli d’Italia. «Ci vuole un bel coraggio a parlare di “sanità verso il fallimento” da parte di quel Movimento 5 Stelle che, quando era al governo con il Pd, teneva il Fondo sanitario nazionale fermo a 114 miliardi di euro e sprecava le risorse dell’emergenza sanitaria tra banchi a rotelle, mascherine fantasma e primule», ribatte Ignazio Zullo, capogruppo di FdI in Commissione Sanità. Che puntualizza: «Con la manovra 2027 il governo Meloni destina 5 miliardi di euro in più alla salute, portando il Fondo sanitario nazionale al livello più alto della storia d’Italia: 146,3 miliardi di euro, quasi 32 miliardi in più rispetto a quando governavano i 5 Stelle». «La quinta legge di bilancio del governo Meloni», precisa il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Galeazzo Bignami, «procede «tagliando le tasse» e «valorizzando il personale medico e aiutando gli anziani più fragili nelle spese per le cure».

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