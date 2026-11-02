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Sondaggio Swg per Mentana, i dati in controtendenza: chi sale

lunedì 2 novembre 2026
Sondaggio Swg per Mentana, i dati in controtendenza: chi sale

1' di lettura

Come ogni lunedì, ecco un nuovo sondaggio Swg per il TgLa7 sulle intenzioni di voto degli italiani. Nel confronto tra le due principali coalizioni, il centrodestra si attesta al 43,8%, in calo dello 0,3% rispetto alla precedente rilevazione. Il centrosinistra raggiunge invece il 45%, con una crescita dello 0,1%. 

All'interno della maggioranza, Fratelli d'Italia perde lo 0,3% e scende al 29%, pur mantenendo un netto vantaggio sulle altre forze politiche. In diminuzione anche Forza Italia, che arretra di due decimi e si posiziona al 7,2%. La Lega registra invece una crescita dello 0,1%, raggiungendo il 5,5%. Stesso andamento per Noi Moderati, che sale all'1,1%. Rimane invariato all'1% il dato di Sud chiama Nord.

Per quanto riguarda il centrosinistra, il Partito Democratico conferma il 20,6%, mentre il Movimento 5 Stelle si attesta al 12,6%, con un incremento dello 0,2%. Alleanza Verdi e Sinistra perde un decimo e scende al 6,2%. Stesso arretramento per Italia Viva, ora al 2,2%, e Più Europa, che si ferma all'1,3%. Le altre liste della coalizione raggiungono complessivamente il 2,1%, guadagnando due decimi.

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Tra i partiti che non fanno parte delle due coalizioni, Futuro Nazionale di Roberto Vannacci sale al 5,8%, con una crescita dello 0,2% rispetto alla precedente rilevazione. Azione di Carlo Calenda rimane stabile al 3,1%. 

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