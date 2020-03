Wuhan, il fronte nascosto del virus: muore un altro medico, i numeri che spaventano anche l'Italia

03 marzo 2020 a

Roberto Burioni aveva lanciato l'allarme qualche giorno fa: attenzione perché muore anche il personale sanitario, il coronavirus non è una banale influenza, anche se nella maggioranza dei casi non presenta sintomi e non comporta particolari problemi. La letalità è bassa ma non va comunque ignorata, anche perché non riguarda solo gli anziani o i soggetti con patologie pregresse. Ne è una chiara dimostrazione il fatto che a Wuhan, l'epicentro dell'epidemia, sia morto oggi 3 marzo un altro medico in prima linea nella battaglia contro il Covid-19. Si tratta di Mei Zhongming, 57 anni, e lavorava a stretto con Li Wenliang, l'uomo che per primo aveva lanciato l'allarme ed è morto a 34 anni dopo aver contratto il coronavirus. Due giorni fa per la stessa causa è venuto a mancare anche il 55enne Jiang Xueqing: i dati ufficiali della Cina parlano di tredici persone, tra medici e infermieri, morti a causa del Covid-19 e più di tremila casi di contagio tra il personale sanitario.