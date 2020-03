Regno Unito, il dossier segreto degli esperti di Borsi Johnson: "Il coronavirus durerà un anno". Previsione catastrofica

17 marzo 2020 a

a

a

Il Regno Unito è il paese più controverso per quanto riguarda l’emergenza coronavirus. Le strategie adottate da Boris Johnson - in particolare quella dell’immunità di gregge, che è stata sconfessata da esperti di tutto il mondo - stanno facendo discutere, in più il Guardian ha svelato un presunto dossier segreto redatto dai responsabili del sistema sanitario britannico. Addirittura gli esperti del governo si aspettano che il virus circoli fino alla prossima primavera, quindi per un altro anno: lo scenario peggiore ipotizza circa 8 milioni di persone ricoverate in ospedale. Inoltre il dossier sostiene che quattro cittadini su cinque dovrebbero contrarre il Covid-19: “Si prevede che l’80% della popolazione sarà infettata nei prossimi 12 mesi e fino al 15% potrebbe richiedere il ricovero”. Gli esperti britannici hanno anche stabilito la crescita rapida dei casi nelle prossime 10-14 settimane, dopodiché si dovrebbe verificare un rallentamento in estate per poi avere una ripresa a novembre, assieme alla solita influenza stagionale.