Donald Trump contro Harry e Meghan: "Venite negli Stati Uniti? Noi non paghiamo nulla"

Donald Trump avverte Harry e Meghan sulla loro intenzione di trasferirsi a Los Angeles: "Sono un grande amico e ammiratore della regina e del Regno Unito. È stato riferito che Harry e Meghan, che hanno lasciato il Regno, sarebbero andati a risiedere permanentemente in Canada. Ora hanno lascito il Canada per gli Stati Uniti. Tuttavia gli Usa non pagheranno per la loro sicurezza: devono pagarsela da soli!", il suo post polemico sulla questione pubblicato su Twitter. Lo rivela il Giorno in edicola oggi.

Il nuovo trasferimento a LA della coppia reale è dovuto al fatto che Meghan è stata ingaggiata dalla Disney, che ha il suo quartier generale nell' aerea di Los Angeles. L' attrice torna sullo schermo ma questa volta in una nuova veste, è la voce narrante del documentario Elephants che sarà in onda su Disney+, dal 3 aprile.