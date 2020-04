Regina Elisabetta, il discorso tv al Regno Unito per il coronavirus: "Tutti dovranno essere fieri di questa generazione"

05 aprile 2020 a

"Spero che negli anni a venire, tutti potranno essere fieri del modo in cui abbiamo raccolto questa sfida". La Regina Elisabetta parlerà domenica sera ai sudditi britannici in un discorso alla Nazione di cui filtrano già anticipazioni: "Coloro che verranno dopo di noi diranno che i britannici di questa generazione erano forti come gli altri e che le qualità di autodisciplina, cortese determinazione e solidarietà ancora caratterizzano questo Paese". L'appello della Regina, 93 anni, è accorato.

"Mi rivolgo a voi - dirà, secondo quanto riporta la Bbc - in quello che so essere un momento sempre più impegnativo, un periodo di perturbazioni nella vita del nostro paese che ha portato dolore ad alcuni, difficoltà finanziarie a molti ed enormi cambiamenti nella vita quotidiana di tutti noi". Il messaggio, registrato in presenza di un solo cameraman che indossava una tuta protettiva e il resto della troupe in un'altra stanza, è stato voluto per tranquillizzare e richiamare all'unità e deciso "in stretta consultazione con Downing Street" e il premier Boris Johnson, ha reso noto l'emittente britannica.