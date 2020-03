Meghan Markle e Harry fuori dalla famiglia reale, lo schiaffo morale di William: pilota d'eccezione contro il coronavirus

31 marzo 2020 a

La famiglia reale inglese non è ovviamente immune al coronavirus, che ha creato non pochi grattacapi a tutti i membri. La Regina Elisabetta e il principe Filippo di Edimburgo sono in quarantena lontani da Londra, mentre il principe Carlo è appena guarito dopo essere risultato positivo. Anche Meghan Markle e il principe Harry si sono chiamati fuori: i duchi di Sussex non sono più membri senior della Royal Family, rimangono quindi William e Kate Middleton a tenere le redini della famiglia. In particolare il principe William è uscito allo scoperto: vuole tornare a pilotare le eliambulanze per combattere in prima linea durante l’emergenza coronavirus. Già all’inizio di marzo, durante una visita in un call center del servizio sanitario britannico, ha rivelato quanto gli mancasse lavorare in quel campo e contribuire a salvare vite umane. È molto difficile che William possa tornare realmente a fare il pilota, ma intanto ha dato uno schiaffo morale a Harry, che è impegnato nella Megxit.