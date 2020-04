Francia, il sondaggio inchioda Emmanuel Macron: per il 76% ha mentito sulle mascherine, futuro politico a rischio?

10 aprile 2020 a

a

a

Tutto il mondo è drammaticamente paese. Anche in Francia, infatti, c'è un'emergenza e un caso-mascherine nei giorni cupi del coronavirus. Il punto è che sono sostanzialmente introvabili. Tanto che inizialmente Emmanuel Macron aveva requisito l'intera produzione nazionale per poi redistribuirle. Poi i primi sondaggi, che indicavano un crollo di fiducia nel governo proprio per la spinosa gestione della vicenda. Infine, ultimo atto, Macron che si mostra negli ospedali senza mascherina e messaggi da parte del governo relativi al fatto che poi, in fondo, le mascherine non sono poi così necessarie e anzi potrebbero anche non servire. Risultato? Ora, rilanciato da Le Figaro, arriva un secondo durissimo sondaggio per Emmanuel Macron: per il 76% dei francesi, l'Eliseo avrebbe mentito di proposito sulle mascherine sapendo che non poteva garantirle a tutti. Un caso che rischia di compromettere il futuro politico di Macron.

"Merkel-Macron, trovato l'accordo". Mazzata per l'Italia: niente coronabond, ci salassano così

Il terrorismo islamico più forte del coronavirus: pugnalate a caso alla gente in coda, 2 morti in Francia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.