Angela Merkel, il sondaggio sui tedeschi: il 50 per cento di loro favorevole a condividere il debito

Non tutti i tedeschi sono come Angela Merkel. Il suo "no" agli Eurobond che avrebbero potuto far tirare un sospiro di sollievo ai paesi martoriati dal coronavirus, non è condiviso dalla Germania. Secondo l'analisi effettuata dal Max Planck Institute su 4.500 individui, i tedeschi sono alquanto generosi. Gli intervistati hanno ricevuto diversi pacchetti di informazioni, dove lo scenario di base, quello in cui l'Italia è colpita da una crisi finanziaria e sta considerando di uscire dall'euro, è stato arricchito da elementi in grado di modificare l'interpretazione degli eventi.

Ad alcune persone - spiega Il Fatto Quotidiano - è stato detto che la decisione dell'Italia di aumentare il debito è dovuta a un'emergenza sanitaria, ad altre che l'uscita potrebbe causare il suo crollo, mettendo in pericolo l'export tedesco. Ed infine, ad altri ancora che la Germania, per tenere l'Italia nell'euro, deve accettare una mutualizzazione del debito. In sunto, le possibili risposte del sondaggio sono due: la Germania rifiuta la mutualizzazione del debito e l'Italia esce dall'euro, oppure la Germania accetta la mutualizzazione e l'Italia rimane. Il risultato? Se ricevono tutte le informazioni insieme, quasi il 50 per cento degli elettori preferisce gli Eurobond, mentre meno del 35 è contrario.

