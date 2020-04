Coronavirus, Ursula von der Leyen: "Anziani in lockdown fino al 2021"

12 aprile 2020 a

Laddove non si è ancora spinto Giuseppe Conte, ci arriva Ursula von der Leyen, la presidente della Commissione europea in prima linea nella battaglia di Bruxelles contro l'Italia alle prese con il coronavirus. La Von der Leyen infatti prolunga il lockdown degli anziani "fino alla fine dell'anno", in modo da evitare ogni rischio di contrarre il coronavirus. Prospettive spaventose, annunciate in un'intervista al quotidiano tedesco Bild: "So che è difficile, che l’isolamento è un peso ma è una questione di vita o di morte. Dobbiamo essere disciplinati e rimanere pazienti". Dunque ha invitato ad "aspettare a prenotare le ferie estive". E in conclusione, la Von der Leyen ha sottolineato: "Sono pronta ad agire, se i provvedimenti presi in Ungheria supereranno la misura". Un riferimento, quest'ultimo, ai "pieni poteri" di Viktor Orban votati dal Parlamento di Budapest contro il coronavirus.

