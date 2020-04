Kim Jong-un, problema di successione: se muore, la Corea del Nord passa alla misteriosa sorella

23 aprile 2020 a

Continua il silenzio della Corea del Nord sul dittatore di Kim Jong-un, ritenuto in gravissime condizioni di salute dopo un intervento chirurgico di emergenza. La situazione sembra critica, anche se l’ambasciatore nordcoreano ha parlato di “notizie false”, eppure da Pyongyang non è arrivata neanche una parola a riguardo. Che cosa dovesse succedere se Kim Jong-un dovesse morire? Giulia Pompili scrive per Il Foglio che il leader della Corea del Nord non ha un successore: il figlio più grande non supera i dieci anni e non si vede quasi mai in pubblico, il fratello Kim Jong Nam è stato ucciso nel 2017. L’unica opzione valida sembra essere Kim Yo Jong, la sorella minore che negli ultimi anni è diventata sempre più potente e visibile: si pensa che abbia 31 anni, ma nessuno lo sa davvero. Di certo c’è che Kim era il capo di Stato maggiore del fratello finché non è stata nominata membro supplente del Politburo del partito all’inizio di aprile, continuando la sua scalata. “Kim Yo Jong rappresenta per il momento la principale base di potere - ha dichiarato Cho Han-bum del Korea Institute for national unification - ha un ferreo controllo dell’organizzazione e del dipartimento di orientamento, della magistratura e della pubblica sicurezza”.

“Abbiamo visto”. Kim Jong-un gravissimo? Dalla Cina una sostanziale conferma

