Emmanuel Macron, il sondaggio che ribalta il quadro in Francia: un "incapace" per il 65% del campione

29 aprile 2020 a

a

a

A Emmanuel Macron l'epidemia coronavirus non ha giovato. I sondaggi danno il presidente francese in caduta libera. Secondo Odoxa CGI per il 65 per cento dei cittadini, l’esecutivo di Parigi "non è all’altezza della situazione". Ma c'è di più perché per il 62 per cento del campione il governo guidato da Macron non sarà in grado, dopo l'11 maggio, di gestire le nuove misure introdotte per fermare la pandemia in corso. Molto è merito dello stesso Macron che, per il 58 per cento dei francesi, risulta essere un cattivo presidente contro un 42 per cento che lo vede invece bene nel suo ruolo.

"Ciò che ancora non sappiamo". Anche Macron rompe gli indugi: virus da laboratorio? Tra le righe, drastica accusa alla Cina

Intanto la Francia sulla questione virus ci va con i piedi di piombo: in base all'andamento dell'epidemia, i provvedimenti saranno aggiornati il 2 giugno con la possibilità di una Fase 3. Qui si esaminerà la riapertura di bar, ristoranti, ma anche delle attività culturali, e degli spostamenti a lunga distanza per vacanze. Nulla di così diverso rispetto a quello che si appresta a fare l'Italia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.