Emmanuel Macron, indiscrezioni: verso le dimissioni. Terremoto all'Eliseo, il piano per "recuperare il potere"

11 giugno 2020

Indiscrezioni sulla "mossa estrema" di Emmanuel Macron. Secondo quanto riportato dall'autorevole quotidiano francese Le Figaro, il capo dello Stato francese nel corso di una riunione con i suoi sostenitori ha parlato della possibilità di "dimettermi e farmi rieleggere" nei prossimi mesi. Progetto illustrato in videoconferenza con il suo cerchio magico. Obiettivo della manovra? Riprendere il controllo in questo momento difficile della sua legislatura: "Sono sicuro di vincere, contro di me non c'è nessuno", avrebbe detto. Ma sul campo ci sono anche altre ipotesi, come - aggiunge Le Figaro - un cambio del primo ministro, Edouard Philippe, uno scioglimento dell'Assemblea nazionale, un ricorso a un referendum o a una riassegnazione. Staremo a vedere. Per certo, Macron vuole trovare una via politica per ridare solidità al governo. Sulle dimissioni, Macron ha spiegato che potrebbe rassegnarle nelle "settimane o nei mesi a venire". "Sono pronto a correre il rischio", ha chiosato il galletto.

