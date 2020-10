Coronavirus, choc in Francia: il 17% dei tamponi positivi. Macron mercoledì parlerà alla nazione: lockdown?

12 ottobre 2020 a

A Parigi la pandemia è completamente fuori controllo. Le cifre del contagio da coronavirus sono sconvolgenti: oltre il 17% dei test risulta positivo, un dato che, comunicano le autorità sanitarie locali, non era mai stato raggiunto in precedenza. In questo contesto, il premier Jean Castex invita la popolazione a resistere "per evitare il lockdown". Il dato del 17% di positivi riguarda la regione dell'Ile-de-France, quella di Parigi.

Aurélien Rousseau, direttore dell'Ars, agenzia regionale di salute, intervistato in tv ha spiegato: "Oggi, a Parigi, tra le persone che hanno tra 20 e 30 anni, abbiamo oltre 800 casi positivi su 100.000, la soglia d'allerta è cinquanta. Soprattutto, da tre giorni, ed è questo l'allarme che lanciamo, queste cifre aumentano molto rapidamente tra gli anziani. Questo significa che c'è passaggio tra le generazioni ed è questa la nostra maggiore preoccupazione". Quindi ha sottolineato che attualmente sono 473 i malati di coronavirus in rianimazione.

In queste ore si apprende che mercoledì il presidente della Repubblica, Emmanuel Macron, terrà alle 20 un discorso alla nazione, il quinto intervento dall'inizio dell'epidemia, in tutto mentre sta precipitando la situazione dei contagi (quasi 27mila sabato, in sole 24 ore). Il timore è che Macron annunci provvedimenti drastici, un lockdown dalle drammatiche conseguenze economiche, che comunque il primo ministro Jean Castex, ad ora, ha escluso.

