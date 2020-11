Melania Trump, "con Biden presidente conta i minuti per il divorzio”: parla l'ex collaboratrice, la first lady interviene “diplomatica”

08 novembre 2020 a

In queste ore tutti i network americani raccontano di una Melania Trump che è in pressing sul marito Donald, nel tentativo di convincerlo a riconoscere la sconfitta e quindi la vittoria della presidenza da parte di Joe Biden. Nel “cerchio magico” del Tycoon statunitense adesso sono in molti a consigliare a Trump di evitare una crisi istituzionale senza precedenti che si innescherebbe nel caso in cui dovesse insistere nella sua convinzione di “elezioni rubate”, non concedendo la Casa Bianca al nuovo presidente eletto.

Fonti vicine a Melania - su tutte l’ex collaboratrice Stephanie Wolkoff - ritengono che la first lady stia cercando di far pesare la sua opinione anche perché non vedrebbe l’ora di lasciare la Casa Bianca e di chiedere il divorzio: secondo l’ex collaboratrice sarebbe pronta a negoziare un accordo post-nuziale per garantire il futuro di Baron, il figlio della coppia. “Il loro matrimonio è finito da tempo”, ha aggiunto Omarosa Manigault Newman, ex consigliera di Trump: “Melania sta contando ogni minuto in cui il marito resta in carica per poi poter divorziare. Se Melania avesse cercato di mettere fine alla sua umiliazione e lasciarlo mentre era in carica, lui avrebbe trovato il modo di fargliela pagare”.

Nonostante qualche frizione in pubblico, la first lady non ha però mai dato particolari segni di una situazione così pesante come quella descritta da ex collaboratori e consiglieri: l’unica cosa certa è che Melania, intorno alle 20 italiane, ha pubblicato il suo primo commento pubblico sulle elezioni. Ed è racchiuso in un tweet che si può definire “diplomatico”, perché non concede la vittoria a Biden ma al tempo stesso neanche parla apertamente di brogli come il marito. “Gli americani meritano elezioni corrette. Ogni voto legale - non illegale - deve essere contato. Dobbiamo proteggere la nostra democrazia con la massima trasparenza”, ha scritto lo staff di Melania, che con questo messaggio ha lasciato intendere che Trump è ancora determinato a tirar dritto per la sua strada.

