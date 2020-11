Nancy Pelosi alla Casa Bianca? Scenario clamoroso: "Se Donald Trump non ammette la sconfitta, si ritrova la peggior nemica presidente"

14 novembre 2020 a

“A Donald Trump non conviene tirarla troppo per le lunghe perché se insiste alla Casa Bianca potrebbe ritrovarsi qualcuno di peggio di Joe Biden”. Così Il Giornale nell’edizione odierna ha dato conto di uno scenario estremo che potrebbe verificarsi come conseguenza delle elezioni presidenziali americane. Chiariamo subito che si tratta di “fantapolitica” per il momento, ma è comunque qualcosa che può accadere se al 20 gennaio la disputa sul voto non sarà ancora risolta: in questo caso allora potrebbe scattare una presidenza provvisoria, quella di Nancy Pelosi.

Proprio lei, la speaker della Camera che è la nemica delle nemiche di Trump, dato che ha provato a farlo fuori politicamente in più di un’occasione: è lei che lo ha trascinato a un passo dall’impeachment e che si è appellata al 25esimo emendamento per sostituire un presidente “incapacitato” perché accusato di prendere medicine e farmaci pesanti. Per Trump sarebbe meglio ammettere la sconfitta piuttosto che vedere la Pelosi alla guida della Casa Bianca: seppur per poco tempo, sarebbe la prima donna presidente nella storia degli Stati Uniti. Il Giornale ha anche spiegato che, nel caso in cui questo scenario dovesse verificarsi, non è detto che sia per forza la Pelosi a prendere il controllo momentaneo del paese: lei è la prima nella lista di successione, a seguire ci sono il repubblicano Charles Grassley (presidente pro-tempore del Senato) e il segretario di stato Mike Pompeo.

