Lady Diana e il principe Carlo, decenni dopo spunta una pesantissima foto: la verità che non ci hanno raccontato

A volte basta una foto per rivivere momenti lontani nel tempo. Attimi di spensieratezza distanti dalla tristezza e dal peso della quotidianità. Forse era proprio quello che voleva Giancarlo Giammetti, collaboratore storico di Valentino (di cui è stato anche compagno di vita per dodici anni), quando ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che ritraeva la principessa Diana Spencer sorridente con lo stilista e il principe Kyril di Bulgaria in vacanza. Con loro, ha tenuto a precisare Giammetti su Instagram, c'era anche il principe Carlo. Forse per ricordare che la "Principessa triste", come viene chiamata Diana, è stata anche felice con Carlo.

Una foto condivisa non a caso, ma per celebrare l'eterna icona che è tornata al centro delle cronache internazionali grazie alla premiata serie tv The Crown. E viene raccontato anche il matrimonio infelice con Carlo, dai loro primi incontri alla nascita dei loro figli. Tra Diana e Carlo è sempre stata una lontananza poi finita in tragedia o, come nella foto di Giammetti, ci sono stati momenti d'amore come lascia intendere quella posa rilassata e consapevole della Principessa? Anche in una vicenda così tragica da culminare con la morte di Diana, l'amore ne ha caratterizzato i momenti più felici. Forse quelli vissuti lontani da corte, a bordo di una barca in mezzo al mare, distanti da tutti, solo lei, Carlo, pochi amici e quell'intimità nascosta che mai nessuno potrà conoscere e che è bello pensare ci sia stata veramente. O no?

